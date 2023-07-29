الكشف عن سبب وفاة الفنانة ميلاد سري

كشفت نقابة الفنانين العراقيين أن سبب وفاة الفنانة ميلاد سري، مساء أمس الجمعة، عن 47 عامًا، جاء بعد صراعها مع السرطان مرتين.

وهاجم مرض السرطان ميلاد سري منذ أكثر من 10 سنوات، وخضعت للعديد من العمليات الجراحية قبل أن يعود إليها مجددا وتتدهور حالتها الصحية.

وخلال عام 2019 تم اكتشاف إصابتها بسرطان الأذن الوسطى، الذي أدخلها بحالة نفسية صعبة وقررت عدم الخضوع للعلاج في البداية، لكنها بعد سنوات قليلة أعلنت شفاءها منه، قبل أن يهاجمها مرة أخرى ويهزمها.

وولدت ميلاد سري بمدينة الكاظمية في العراق، وعملت في مسيرتها كممثلة وعارضة أزياء.

وأنجبت سري من زواجها الأول الذي انتهى بالطلاق، ابنها الوحيد "ليث"، ثم تزوجت مرة أخرى عام 2007.