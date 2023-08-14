إيران.. ضبط قرابة 550 قطع أثرية بحوزة أحد الأشخاص

ضبطت السلطات الإيرانية، الأحد، شخص في مدينة زابل بمحافظة سيستان بلوشستان شرقي البلاد، بحوزته قرابة 550 قطعة أثرية تعود إلى الفترتين العثمانية والقاجارية.

وبحسب قائد حدود زابل العقيد برويز قاسم زاده، فإن السلطات ضبطت في مقتنيات شخص دخل إيران بطريقة غير قانونية، 547 قطعية أثرية تعود للفترين العثمانية (1299-1922) والقاجارية (1794-1925)، وفق وكالة تسنيم المحلية.

ونقلت "الأناضول" عن زاده أن بعض القطع الأثرية تعود إلى ما قبل 3 قرون، بينها 208 خواتم، وساعتان، و12 سوارا، و133 قطعة نقدية ذهبية، و82 قطعة مجوهرات، ومقتنيات أثرية أخرى.

فيما لم يكشف قاسم زاده عن هوية الشخص الذي دخل البلاد بطريقة غير قانونية وضبطت معه القطع الأثرية، كما لم يكشف البلد الذي دخل هذا الشخص منه إلى إيران، في الوقت الذي تحد فيه زابل الحدود الأفغانية.