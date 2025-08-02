عرض زواج غريب ينتهي بكارثة في تركيا (فيديو)

انتهى عرض زواج غريب في تركيا، بكارثة، عندما سقطت طائرة خاصة صغيرة كانت تقل شابة كي تتلقى طلب الارتباط من حبيبها في الجو.

ولحسن حظ العروس "شيّدا دوغان" (30 عاماً) لم تفارق الحياة في الحادثة، لكنها أصيبت مع قائد الطائرة الخاصة بجروح خطيرة.

ووثق مقطع فيديو، لحظات عرض الزواج الغريب، عندما سقطت الطائرة الصغيرة بينما كانت تحلق فوق مطار خاص في ولاية أضنة بجنوب تركية.

ويظهر في الفيديو، الشاب غير المحظوظ، وهو يتحدث من أرض المطار، مع حبيبته عبر جهاز اتصال لاسلكي، عندما هوت الطائرة فجأة وسقطت أمام عينيه.

وسقطت الطائرة بعد لحظات من إعطاء الشابة موافقتها من الجو، على الارتباط بحبيبها، كما بدا في الفيديو.

وتتلقى الشابة وكابتن الطائرة، العلاج في المستشفى حالياً، وسط تقارير إعلامية تقول إنهما تجاوزا مرحلة الخطر في الحادثة التي وقعت قبيل غروب يوم أمس الجمعة.

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وأثارت الحادثة ردود فعل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، وفتحت النقاش على مخاطر عروض الزواج التي يبتكرها المقبلون على الزواج دون مراعاة للمخاطر.

وتحقق السلطات المختصة في الحادثة لمعرفة سبب سقوط الطائرة الخفيفة بذلك الشكل وخلال وقت قصير من إقلاعها.