الأوروغواي .. حريق بدار للمسنين يودي بحياة 10 أشخاص

قُتل 10 مسنّين، اليوم الأحد؛ بحريق اندلع في دار لرعاية المسنين في مدينة تريينتا إي تريس، شرق الأوروغواي، وفق ما أعلنت السلطات.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية بابلو بينيتيس، "للأسف مات النزلاء جميعهم"، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس".

وأوضح بيان للوزارة: "الضحايا هم 8 نساء ورجلان، تمكّنت موظفة في المكان تبلغ 20 عاما من الخروج قبل وصول عناصر الإطفاء، وهي تعاني صدمة من دون إصابات واضحة".

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ووقع الحادث قرابة الساعة 06,00 صباحا (09,00 ت غ) في دار المسنين، الواقعة في منزل مكون من 6 غرف في وسط المدينة، وفتح تحقيق لتوضيح ملابسات الحادث.

وأضافت الوزارة في بيانها أنه "عندما وصل عناصر الإطفاء، رأوا دخانا كثيفا فيما كان باب المدخل الرئيس مغلقا، وكان هناك جدار مع قضبان. وبعدما تمكنوا من الدخول، رأوا الحريق مندلعا في غرفة الجلوس والدخان ينتشر نحو الغرف الأخرى".

وأشار بيان الوزارة إلى أنه رغم الجهود التي بذلتها الطواقم الطبية في الدار، لقي سبعة من النزلاء حتفهم في الموقع "نتيجة استنشاق الدخان" و"نقل ثلاثة في حالة خطرة إلى مستشفى محلي حيث توفوا لاحقا".