"أنقذوا زوجتي أولاً".. مقطع مؤثر يحصد آلاف المشاهدات (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثرًا يظهر طلب زوج إنقاذ زوجته خلال فيضانات شمال الصين.

وفي الفيديو الذي حصد آلاف المشاهدات، يلح الزوج على المسعفين بإنقاذ زوجته أوَّلًا، مشيرًا إلى أنها لا تجيد السباحة.

ويأتي هذا في ظل الأمطار الغزيرة التي سببت دمارًا واسعًا وفيضانات مفاجِئة في المنطقة.

ونقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست "عن الزوج قوله لرجال الإنقاذ: "أنقذوا زوجتي أوَّلًا، فهي لا تجيد السباحة. أنا بخير وأستطيع السباحة، خذوها إلى بر الأمان أوّلًا".

واستجاب رجال الإنقاذ وسحبوا زوجته أولًا إلى برّ الأمان، ثم طلبوا منه التقدم، وفي النهاية تم إنقاذ الزوجين ورُصدا وهما يتعانقان.

وقال الزوج، واسمه ليو، في وقت لاحق: "كنا في حالة خوف شديد، وكان هذا أخطر موقف مررنا به منذ زواجنا قبل أكثر من عشر سنوات".

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وأضاف: "بكت زوجتي لأنها لا تجيد السباحة، وكرجل كان أول ما خطر في بالي هو إنقاذها أوَّلًا".

كما عبّر عن امتنانه لرجال الإنقاذ على جهودهم.