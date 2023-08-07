إسبانيا تلجأ إلى المسيرات لضمان ترشيد استهلاك المياه

أكدت وكالة المياه الكتالونية في إسبانيا، ضرورة اقتصار استخدام الماء على الالتزامات الضرورية للغاية فقط، وجاء ذلك بالتزامن مع فرض قيود على استهلاك المياه لتصل للحد الأدنى وهو 200 لتر لكل شخص في اليوم.

وأضافت صحيفة "abc"، على لسان السلطات المحلية، أنه سيكون من الصعب السيطرة الكاملة على حالات عدم الامتثال للتعليمات من خلال غسيل السيارات أو ري الحدائق مثلا "يمكن المتابعة من خلال قراءة عدادات المياه لكن الغالبية من السكان لديهم آبار خاصة".

وهذا ما دفع بعض البلديات إلى مراقبة امتثال السكان بعدم تعبئة أحواض السباحة الخاصة أو هدر المياه بطرق أخرى من خلال طائرات بدون طيار ودوريات حرس وطني متكررة ومفاجئة، بحسب المستشار الكتالوني وعالم الأحياء "بيرتران".

وأوردت الصحيفة "يمكن مشاهدة تعاون البعض كما في بلدية "سانت بير" التي تعتبر ثاني أقل استهلاك من بين 24 بلدية بمعدل 106 لتر للشخص، على الرغم من أنها تؤوي هذه الأيام 20 ألف سائح، يقيمون ويستحمون على شاطئ طوله 6.3 كيلومترات.

لكن الإجراءات المتمثلة غي إغلاق مياه الاستحمام وأحواض غسل الأقدام على الشاطئ لأول مرة أحدثت الفارق وفقاً لرئيس البلدية.

ووصلت قيود استهلاك المياه إلى خفض بنسبة 80% من مخصصات الري الزراعي في بعض البلديات، مما تسبب بفقدان المزارعين لنسبة مهمة من إنتاجهم، بحسب الصحيفة.

صحيفة "ABC" الاسبانية