فاجأ الفنان المصري أسامة عباس جمهوره بعد سنوات توارى خلالها عن الأضواء، من خلال مقطع فيديو تقدم خلاله بالشكر للمهرجان القومي للمسرح، بسبب تكريمه الأخير، الذي وصفه بـ"تكريم آخر العمر".

23 August 2024 اسامة عباس يشكر القومى على الجائزة التقديرية Posted by Ossama Abbass on Saturday, August 24, 2024

وقال عباس في الفيديو الذي نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "أشكر كل من تفضل بتهنئتي بهذه الجائزة القيمة في نهاية العمر، وكل ما يتمناه الفنان في حياته أن يقدره زملائه وجمهوره على المجهود الذي قدمه خلال 55 سنة".

وأعرب جمهور الفنان المخضرم عن سعادتهم برؤيته بعد غياب طويل، متمنيين له الصحة والعافية، مؤكدين استحقاقه لهذا التكريم.

وكان الفنان أسامة عباس قد غاب عن حفل تكريمه ضمن فعاليات للمسرح المقام بالقاهرة، إذ أناب حفيده ليتسلم درع التكريم بدلًا منه، رغم أنه سبق وأعرب عن سعادته بهذا التكريم؛ لأنه يحدث في حياته.

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وقالت زوجة الفنان المصري أسامة عباس، 84 عامًا، آنذاك، إنه لم يعد يحب المناسبات العامة، ويتجنب الظهور أمام الكاميرات ووسائل الإعلام، مشيرة في تصريحات للصحافة المحلية إلى أن زوجها يفضل قضاء الوقت مع أحفاده وقراءة الكتب في هدوء.

وكشفت عن محاولاتها الحثيثة لإقناعه بالعودة إلى التمثيل، إلا أنه دائمًا ما يردد أنه قدَّم كل ما عنده، ولم يعد لديه الجديد ليقدمه.

وتخرج أسامة عباس في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1961، ووصل إلى منصب مدير عام الشؤون القانونية بإحدى الشركات الكبرى.

وجاء التحاقه بالتمثيل بالمصادفة، إذ طُلب منه بوصفه محاميًا الحضور إلى المسرح لكتابة عقد إنتاج مسرحية "طبيخ الملايكة"، حتى فوجئ بترشيح فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" المكونة من سمير غانم وجورج سيدهم والضيف أحمد له للعمل معهم في المسرحية.

