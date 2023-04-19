دنيا سمير غانم تفاجئ الجمهور بمشاركة ابنتها في مسلسل "جت سليمة"
فاجأت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم الجمهور بمشاركة ابنتها كايلا في الحلقة 12 من مسلسلها الرمضاني "جت سليمة".
ويعد ظهور "كايلا" هو الأول لها في عمل فني يجمعها بوالدتها، بحكم أن الفنانة حرصت منذ ولادة ابنتها على عدم نشر أي صورة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو إظهارها عبر وسائل الإعلام.
وظهرت ابنة دنيا في مسلسل "جت سليمة" بشخصية طفلة في الزمن القديم الذي عادت إليه سليمة -دنيا- وأطلت أيضًا باسمها الحقيقي "كايلا".
ونشرت دنيا سميرغانم صورا من مشاركتة ابنتها في المسلسل عبر حسابها في إنستغرام، وعلقت: "كايلولة قلبي ❤️ ما شاء الله… ربنا يحفظ كل أولادنا و يطلعوا أحسن مننا يا رب".
وكانت "كايلا" قد ظهرت في المرة الأولى خلال انتهاء أحد عروض مسرحية "أنستونا" للمخرج خالد جلال، قبل أشهر قليلة، وحينها تعرضت الطفلة للتنمر من بعض المتابعين عبر مواقع التواصل وقالوا إنها تتسم بملامح الجمال مثل والديها.
وأثار هذا التنمر غضب والدتها الفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، وكذلك الفنانة إيمي سمير غانم.
ودخلت إيمي في مشادات كلامية مع عدد من المعلقين، لتدافع عن خصوصية عائلتها.
يذكر أن مسلسل "جت سليمة" يشارك فيه دنيا سمير غانم، محمد سلام، شيرين، سامي مغاوري، محمد ثروت، خالد الصاوي، مايان السيد، وآخرون من الفنانين، والمسلسل من إخراج إسلام خيري، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، والعمل تدور أحداثه حول ثلاث حكايات منفصلة متصلة ويعرض على 15 حلقة في إطار كوميدي.