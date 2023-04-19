دنيا سمير غانم تفاجئ الجمهور بمشاركة ابنتها في مسلسل "جت سليمة"

وكانت "كايلا" قد ظهرت في المرة الأولى خلال انتهاء أحد عروض مسرحية "أنستونا" للمخرج خالد جلال، قبل أشهر قليلة، وحينها تعرضت الطفلة للتنمر من بعض المتابعين عبر مواقع التواصل وقالوا إنها تتسم بملامح الجمال مثل والديها.

وأثار هذا التنمر غضب والدتها الفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، وكذلك الفنانة إيمي سمير غانم.

ودخلت إيمي في مشادات كلامية مع عدد من المعلقين، لتدافع عن خصوصية عائلتها.

يذكر أن مسلسل "جت سليمة" يشارك فيه دنيا سمير غانم، محمد سلام، شيرين، سامي مغاوري، محمد ثروت، خالد الصاوي، مايان السيد، وآخرون من الفنانين، والمسلسل من إخراج إسلام خيري، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، والعمل تدور أحداثه حول ثلاث حكايات منفصلة متصلة ويعرض على 15 حلقة في إطار كوميدي.