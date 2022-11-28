أشهرها "تيتانيك".. 5 كنوز لا تقدر بثمن غارقة في قاع المحيطات (صور)

تزخر المحيطات وأعماقها بالعديد من المآثر التاريخية، ونتيجة للمغامرات المتعددة التي شهدتها المحيطات والبحار، فُقد فيها الكثير من الكنوز التي لا تُقدر بثمن، بالتأكيد فإن بعضها لا يزال غير مكتشف، ولكن هناك بعض الأشياء التي تم العثور عليها واكتشافها.

وفيما يلي أكثر 5 كنوز قيمة تم العثور عليها على الإطلاق في قاع المحيطات:

كنز قيسارية

يعتبر كنز قيسارية أعظم الكنوز التي وُجدت في قاع المحيطات والبحار على الإطلاق، ولا يمكن تحديد قيمته.

واكتشفه الغواص زفيكا فاير الكنز بالصدفة في 2015، حيث كان يستكشف ما تبقى من حطام سفينة عندما وجد شيئًا يلمع بين الرمال، وعندما عاد إلى الشاطئ، أبلغ سلطات الآثار الإسرائيلية، وتم العثور على حوالي 2000 قطعة نقدية ذهبية والعديد من التماثيل.

ويُعتقد أن هذا الكنز كان جزءًا من سفينة شحن رومانية غرقت منذ حوالي 1600 عام.