الكويت.. كشف تفاصيل "مفجعة" بجريمة مقتل فتاة الحقيبة

كشفت النيابة العامة في الكويت، اليوم الاثنين، تفاصيل صادمة ومفجعة في جريمة مقتل شابة كويتية عشرينية عثر على جثتها في حقيبة، بينها أن المتهم بقتلها انتهك حرمتها بعد الوفاة، بجانب كونه متعاطيًا للمخدرات.

وقالت النيابة في بيان، إنها أمرت بحجز مواطن لاتهامه باحتجاز مواطنة في غير الحالات المقررة قانونًا وتعذيبها، وقتلها عمدًا مع سبق الإصرار، وانتهاك حرمة المتوفاة وحيازة وإحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي.

وأضافت أنها باشرت سابقًا الانتقال إلى مكان الواقعة لمعاينته ومناظرة جثمان المتوفاة وندب الإدارة العامة للأدلة الجنائية، كما استجوبت المتهم وواجهته بالتهم المنسوبة إليه، وجار استكمال إجراءات التحقيق.

وكانت وزارة الداخلية قالت في بيانها حول الجريمة، إن "مواطنًا قتل مواطنة يوم السبت الموافق 2024/6/29 بمنزله الكائن بإحدى مناطق محافظة حولي".