الكويت.. نقيب الفنانين يكشف تطورات الحالة الصحية لزينب بهمن

كشف نبيل الفيلكاوي نقيب الفنانين الكويتيين تطورات الحالة الصحية للفنانة زينب بهمن، مشيرا إلى أن حالتها تحسنت كثيرا بعد خضوعها لجراحة.

وأضاف الفيلكاوي في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز": "زينب بهمن حالتها تحسنت الحمد لله، وقريبا ستتعافى بشكل كامل".

وعن تفاصيل حالتها الصحية، أوضح الفيلكاوي أنها كانت تعاني من مشكلة في الأمعاء وأجرت جراحة بها، وهي في مرحلة التعافي الآن.

وكانت زينب بهمن قد أقلقت جمهورها بعد ظهورها في مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع، وهي توجه رسالة من على فراش مرضها، تؤكد فيها "استحياءها من طلب الدعاء لها بالشفاء"، مقارنة بما يحدث في العالم الآن.

وأضافت أنها "تخجل من طلب الدعاء، أو أن تظهر بمظهر الشخص المتألم، أمام ما يحدث في الدنيا"، واصفة كل ما يحدث من أحداث عالمية بـ"المرعبة".

وأثارت كلمات الفنانة الكويتية، تعاطفًا واسعًا، بين متابعين، داعين لها بالشفاء.

ووفق ما تداوله متابعون، فإن زينب بهمن تعرضت لمشكلة في الأمعاء، بسبب التفاف بعضها على بعض، واضطرت لإجراء عملية جراحية لإزالة 70 سم منها.