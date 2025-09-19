الطلاق.. أسرة الزوجة المصرية المصابة توضح دوافع جريمة "نبروة"

لا تزال تداعيات الفاجعة التي هزّت الرأي العام بمحافظة الدقهلية المصرية تُلقي بظلالها على النقاشات العامة ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أقدم أب على قتل أطفاله الثلاثة طعنًا بسكين، ثم حاول قتل زوجته بطعنات نافذة، قبل أن ينهي حياته تحت عجلات قطار مركز طوخ بالمحافظة ذاتها.

الواقعة المروّعة، التي وقعت في مدينة نبروة بمحافظة الدقهلية، أثارت صدمة واسعة، وسط تساؤلات عن الأسباب والدوافع التي دفعت الجاني لارتكاب هذه الجريمة المروعة بحق أسرته.

وفي سياق تطورات القضية، كشفت أسرة الزوجة الناجية من المجزرة عن تفاصيل جديدة، مشيرة إلى أن المجني عليها كانت قد طلبت الطلاق من زوجها بسبب سوء معاملته المتكرر لها، برغم حرصها على رعاية أطفاله من زوجته الأولى المتوفاة.

وبحسب ما أفادت به الأسرة للصحافة المحلية، فإن الزوجة كانت تمتلك محلًا لبيع الأدوات المنزلية، وقد حضر الزوج إلى المحل في يوم الواقعة طالبًا منها التصالح، وعند رفضها، حاول استدراجها إلى "السندرة" أعلى المحل بحجة الحديث معها، وهناك باغتها بطعنات متفرقة بلغ عددها ثلاث عشرة طعنة، تركها على إثرها غارقة في دمائها، وفرّ هاربًا.

ووفق رواية أسرة الزوجة المصابة، فإنها اقترنت بزوجها بعد وفاة زوجته الأولى، والدة أطفاله الثلاثة، وكانت تحسن معاملتهم وتحبهم كأبنائها، موضحين أن هذه الزيجة كانت الثانية لها بعد طلاق سابق، مؤكدين أن الجاني أقدم على طعنها انتقامًا لرفضها الصلح وإصرارها على الطلاق.

وحسب وسائل إعلام مصرية، تواصل النيابة العامة المختصة التحقيقات في الحادث، حيث أمرت بتشريح جثامين الأطفال الثلاثة، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة، للتحقيق والكشف عن أسباب وملابسات الجريمة البشعة.