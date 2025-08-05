حفل الرابر شهاب في الساحل الشمالي يثير موجة استياء بمصر

أحيا الرابر شهاب حفلًا غنائيًا مميزًا في الساحل الشمالي، وسط حضور كثيف من الجمهور الذين تفاعلوا مع الأغاني التي قدمها خلال الحفل.

وعلى الرغم من نجاح الحفل، فإن إطلالته أثارت حالة كبيرة من الجدل، بعدما نسق ملابسه بطريقة غريبة كشفت عن أجزاء من ملابسه الداخلية، حيث ارتدى "شورت جينز" بدا وكأنه على وشك السقوط، ما اعتبره بعضهم مظهرًا مخلًا بالآداب والذوق العام.

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وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصور والمقاطع المصورة من الحفل، معربين عن استيائهم من المظهر الذي ظهر به الرابر شهاب، خاصة أن هذا الشكل قد ينعكس سلبًا على ذوق الشباب الذين يعتبرون النجوم والمشاهير قدوة لهم.

وتساءل عدد من المتابعين عن موقف نقابة المهن الموسيقية تجاه هذا الأمر، خصوصًا أن نقيب الموسيقيين سبق أن اتخذ موقفًا صارمًا تجاه الفنان راغب علامة بعد تقبيل بعض المعجبات له على المسرح.

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ومن المتوقع أن تشهد الساعات القادمة صدور قرارات حاسمة من نقابة المهن الموسيقية بهذا الشأن، لا سيما أن النقيب مصطفى كامل أكد في تصريحات سابقة أنه لن يسمح بأي تجاوزات تُسيء إلى صورة مصر.