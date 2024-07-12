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ضبط رجل حاول تهريب أكثر من 100 ثعبان في بنطاله (فيديو)

ضبط رجل حاول تهريب أكثر من 100 ثعبان في بنطاله (فيديو)
خلال معاينة الثعابين المضبوطةالمصدر: الجمارك الصينية
إرم نيوز
إرم نيوز
12 يوليو 2024، 3:39 ص

ضبطت السلطات الصينية رجلاً خلال محاولة تهريب أكثر من 100 ثعبان حي إلى البر الرئيسي للصين، عن طريق حشوها في بنطاله.

واعترض ضباط جمارك مدينة "شينزين" جنوب الصين الرجل الذي كان يسافر عبر ميناء "فوتيان"، وهي نقطة تفتيش بين هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين.

وأثناء تفتيش الرجل عثر ضباط الجمارك على 6 أكياس قماشية مغلقة بأشرطة لاصقة في جيوب بنطاله، بحسب بيان أوردته شبكة "سي إن إن".

ووفق البيان، "فتح الضباط الأكياس وتبين أن كل كيس يحتوي على عدد من الثعابين الحية بأشكال وألوان مختلفة، بلغ عددها الإجمالي 104 ثعابين". 

وبحسب مقطع فيديو نشرته الجمارك الصينية كانت الثعابين المضبوطة حية وتتحرك داخل الأكياس، لكنها أكدت أنها لا تضم مجموعات سامة.

وفي يونيو/ حزيران، ألقي القبض على رجل آخر وهو يحاول تهريب 454 سلحفاة مهددة بالانقراض من ماكاو إلى البر الرئيسي للصين.

 

الصينالجماركثعبان

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