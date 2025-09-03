بعد شائعات وفاتها.. تطورات حالة سميرة توفيق الصحية

بعد الشائعات العديدة التي أكدت مؤخرًا وفاة الفنانة السورية البارزة سميرة توفيق، كشفت الإعلامية لينا رضوان، ابنة شقيقتها، عن تطورات الحالة الصحية للفنانة، مشيرة إلى أنه تم نقلها إلى مستشفى "كليفلاند كلينك" في أبوظبي، بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجِئة أثناء تواجدها في بيروت.

وفي تصريح لوسائل إعلام محلية، أوضحت الإعلامية لينا رضوان أن "خالتها شعرت بإرهاق شديد نتيجة إصابتها بفيروس؛ ما استدعى نقلها على وجه السرعة إلى أبوظبي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة".

وأضافت أن "الفحوصات التي أجريت لها قبل سفرها إلى لبنان كانت طبيعية، ولم تُظهر أي مشكلة صحية".

وكشفت لينا رضوان أن "سميرة توفيق تتلقى متابعة طبية خاصة في الإمارات، مشيدة بالاهتمام والرعاية المستمرة التي تحظى بها، وبالحرص الدائم على الاطمئنان على حالتها الصحية".

وأكدت أن "خالتها مقيمة في المستشفى منذ 10 أيام، حيث يخضع وضعها لمتابعة فريق طبي متخصص"، مشيرة إلى "الدور الكبير الذي يقوم به طبيبها الخاص في متابعة حالتها عن قرب؛ ما أسهم في تجاوزها المرحلة الصعبة".

وأضافت الإعلامية أن "وضعها الصحي شهد تحسنًا ملحوظًا في الأيام الأخيرة، ومن المتوقع أن تغادر المستشفى قريبًا لتعود إلى منزلها في أبوظبي"، معربة عن "امتنان العائلة للرعاية الطبية المميزة التي تلقتها، والتي ساعدت في تحسن حالتها بشكل سريع".

وعن الشائعات المتكررة التي تطال سميرة توفيق، خاصة فيما يتعلق بوفاتها، قالت إنه "من المؤسف أن يصرّ البعض على نشر أخبار كاذبة عن وفاتها، بينما نحن نكافح للحفاظ على استقرار وضعها الصحي، الحمد لله!، حالتها اليوم أفضل بكثير، ونتمنى لها العمر المديد والصحة الدائمة".