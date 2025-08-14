أرانب بقرون ومخالب تثير الذعر في كولورادو (صور)

أثار ظهور أرانب برية في مدينة فورت كولينز ومناطق أخرى من كولورادو، بزوائد غريبة على رؤوسها ووجوهها تشبه القرون أو المخالب، حالة من القلق بين السكان المحليين بعد تداول صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت هيئة الحياة البرية أن هذه الحالة ناجمة عن إصابة الأرانب بفيروس شوبي بابيلوما، وهو مرض فيروسي يسبب أوراما شبيهة بالثآليل غالبا حول الرأس والأذنين والجفون.

ورغم مظهرها المزعج، أكد المسؤولون أن الفيروس لا يشكل خطرا على البشر أو الحيوانات الأليفة، وينتقل فقط بين الأرانب، عادةً عبر لدغات الحشرات مثل البعوض والقراد.

ووفقا لجامعة ميسوري، يُعد هذا الفيروس من نوع DNA ويُشاهد بكثرة لدى أرانب القطن في الغرب الأوسط، ويمكن أن يظهر أيضا في الأرانب المنزلية. وتتنوع أوصاف هذه الزوائد بين "أشواك سوداء" و"نمو جلدي كثيف" قد يعيق الأكل أو التنفس أو الرؤية في الحالات الشديدة.

ورغم أن الأورام غالبا ما تكون حميدة، إلا أنها قد تتحول إلى خبيثة في بعض الحالات. ولا يوجد علاج محدد للفيروس، لكن يمكن استئصال الزوائد جراحيا لدى الأرانب المنزلية.

ونصحت هيئة حدائق الحياة البرية في كولورادو السكان بالابتعاد عن الأرانب المصابة، مع التأكيد على أنها ليست خطيرة على الإنسان.