وفاة "غامضة" لمصممة الأزياء مارثا نولان على متن يخت فاخر

في واقعة غامضة هزّت عالم الموضة والمجتمع الإيرلندي، عُثر على مصمّمة الأزياء الإيرلندية، مارثا نولان، البالغة من العمر 33 عامًا، جثة هامدة على متن يخت فاخر كان راسيًا في منتجع مونتوك الفاخر بهامبتونز، في ولاية نيويورك.

واستُدعيت الشرطة إلى الموقع قرابة منتصف ليل الثلاثاء، بعد تلقي بلاغ عن امرأة فاقدة الوعي. وعلى الرغم من محاولات الإنعاش التي قام بها المسعفون، فقد جرى إعلان وفاة نولان في مكان الحادث.

ووفقًا لتقارير الشرطة، فإن نتائج التشريح الأوّلي لم تكشف عن وجود آثار عنف، بينما لا يزال السبب الدقيق للوفاة قيد التحقيق.

أخبار ذات علاقة وفاة غامضة للشيف الشهيرة "آن بوريل" عن 55 عاما

مارثا نولان، مؤسسة علامتي الأزياء "East X East" و"DUBIR"، كانت إحدى الوجوه الصاعدة في عالم الموضة بنيويورك، وتُعرف بنمط حياتها الفاخر الذي كانت توثّقه عبر حسابها على تيك توك، فقد ظهرت في طائرات خاصة وعطلات مترفة.

قبل وفاتها بأسابيع فقط، احتفلت بنجاح متجرها المؤقت في مونتوك، وشاركت متابعيها مقاطع مصوّرة عن إنجازاتها المهنية.

وأثارت وفاة نولان موجة من الحزن في بلدها الأم، إذ وصفها رئيس الوزراء الإيرلندي بأنها "موهوبة ومبدعة، ورفعت اسم إيرلندا في عالم الموضة العالمي"، بينما عبّر سكان بلدتها كارلو عن صدمتهم العميقة لرحيلها المفاجئ.

أخبار ذات علاقة "اختفى قلبها".. وفاة غامضة لأم بريطانية في تركيا

من جهته، أعلن نادي مونتوك لليخوت تعاونه الكامل مع السلطات في مجريات التحقيق، معربًا عن أسفه لما حدث.

وكانت مارثا، وهي خريجة جامعة كاليفورنيا دبلن، تصف نيويورك بأنها "مدينة الأحلام" وتعد حياتها المهنية "دوّامة من الشغف والطموح والسفر".

ولا تزال التحقيقات جارية وسط تساؤلات كثيرة عن ظروف الوفاة، في وقتٍ تواصل فيه وسائل الإعلام العالمية تسليط الضوء على حياة مصمّمة الأزياء التي انتهت فجأة على متن يخت فاخر، وسط غموض لم تُكشف تفاصيله بعد.