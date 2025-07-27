ابن ويل سميث يثير الجدل بسلوك غريب في شوارع باريس (فيديو)

أثار جايدن، نجل الممثل ويل سميث، أخيرًا، قلق المقربين منه؛ بسبب سلوكه المثير للجدل وتعاطيه المزعوم للمخدرات أثناء وجوده في باريس.

وبحسب الصحف الأمريكية، رُصد جايدن يغادر مكانين للسهر في باريس، وهو يحمل أداة تدخين تستعمل للحشيش، مما أثار مخاوف بشأن نمط حياته الحالي.

وظهر جايدن، أخيرًا، في فيديو جديد وهو يتصرف بطريقة غريبة في شوارع باريس، فقد قام بإيماءات غريبة بيديه، ثم أمسك رأسه بكلتا يديه قبل عبوره الشارع. ورغم أنه من الممكن أن يكون يستمع إلى الموسيقى، كانت أذناه مغطاتين بالقبعة، وبدا سلوكه غريبًا بالنسبة للمارة.

وعلّق بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على الفيديو، إذ قال أحدهم: "ربما يرقص فقط على أنغام موسيقى رائعة". بينما أشار آخرون إلى أن هذه التصرفات قد تكون نتيجة تعاطي المخدرات، وعلق أحدهم: "هذه بالتأكيد آثار الميث"، وكتب آخر: "هذا تذكير بعدم تعاطي المخدرات".

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وتزايدت المخاوف بين المقربين من جايدن بعد تقارير عن تعاطيه المخدرات، إذ يشعرون بأنه بدأ يفقد السيطرة على حياته. وصرّح مصدر لموقع RadarOnline أن ظهوره في الشوارع الساعة الثالثة صباحًا في مدينة أجنبية وهو يحتفل بإفراط، يشير إلى أنه ربما يتجنب التواصل مع والديه بسبب انفصالهما وارتباك حالتهما الزوجية.

وأضاف المصدر: "جايدن شاب طيب ويقصد الخير، لكن أسيء فهمه. لقد عاش مدللًا طوال حياته، واعتاد أن يفعل ما يشاء، حتى لو بدا سخيفًا أحيانًا. الآن بات يتصرف بحرية تامة، مما يثير قلق الكثيرين من حوله. كان يُنظر إليه كرمز للبرودة، لكنه الآن يبدو أحمقَ".

وجاءت هذه التطورات في وقت يواجه فيه والده، الممثل ويل سميث، تحديات إضافية تتعلق بصورة العائلة وسط المشاكل الشخصية المستمرة.