تعاطف واسع مع فنان جزائري استغاث لإنقاذ أخته من الموت (فيديو)
وجّه الفنان الجزائري عماد الدين الدوح نداء إلى المحسنين ورئيس الجمهورية، لإنقاذ أخته المريضة من الموت.
ونشر الدوح فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه: "أختي مريضة تشارف على الموت.. تشخيص الطبيب المعالج أكد أنها بحاجة إلى عملية جراحية مستعجلة".
وأضاف: "غادرت أختي الإنعاش منذ ثلاثة أشهر، وانتقل الميكروب من صدرها إلى رجلها. لم يستقبلها أي مستشفى بما فيها المستشفى الجامعي مصطفى باشا (الأكبر في الجزائر العاصمة)، حيث تركت دون أي استقبال، حتى إن الطبيب رفع بي شكوى عندما ألححت عليه أن يتكفل بحالتها".
واستطرد المغني الشاب وهو يذرف الدموع: "أتمنى من رئيس الجمهورية أن يتكفل بأختي، هي الآن طريحة الفراش في المنزل تنتظر الموت".
وحاز الفنان الجزائري على تعاطف واسع من قبل متابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، فيما دعا العديد من الجزائريين إلى نشر الفيديو على نطاق واسع كي يصل إلى السلطات المعنية لإنقاذ شقيقة الفنان من الموت.