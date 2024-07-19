كشفت النيابة العامة في مصر عن الأسباب الحقيقية لوفاة الفنان تامر ضيائي، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بعد وقت قليل من تلقيه صفعة من فرد أمن داخل مستشفى.

وأكدت التحقيقات أن حارس الأمن المتهم بالتسبب في وفاة ضيائي لم يصفعه كما أشيع ولم يقم بالاعتداء عليه.

وأوضحت النيابة أنها فحصت كاميرات المراقبة في محل الواقعة، فثبت بتفريغها قيام الفنان الراحل بصفع المتهم، وأتبع ذلك تجمع رواد المستشفى للفض بينهما، وسيطروا على حارس الأمن، قبل أي اعتداء من قبله، ومنعوه من ذلك.

ولفتت النيابة إلى أنها استمعت لشهادة أربعة من شهود الواقعة، كان اثنان منهم من العاملين في المستشفى وكان آخران من روادها، شهدوا بحدوث مشادة كلامية بين المتهم والفنان على إثر محاولة الأخير تجاوز دوره المحدد في عرض زوجته على أحد الأطباء المختصين، إلا أن المتهم منعه من ذلك، فما كان من تامر ضيائي إلا أن سبّ المتهم ثم صفعه على وجهه فحاول الأخير رد الاعتداء إلا أن تدخل رواد المستشفى حال دون ذلك.

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وأضاف الشهود في أقوالهم، أن ضيائي سقط أرضًا مغشيًا عليه حال انصرافه من مكان الواقعة عقب انتهاء الشجار.

وأكدت النيابة العامة أنها استمعت أيضًا لنجل المتوفى الذي شهد بمعاناة والده مِن مرضين مزمنين، الضغط والقلب، خضع على إثرهما لجراحة قسطرة في القلب مؤخرًا.

وبناءً عليه قررت النيابة إخلاء سبيل حارس الأمن، بعد التأكد من أنه ليس السبب في الوفاة.

ومن جانبه، كشف الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين أن اللجنة القانونية بالنقابة ستتخذ إجراءاتها بشأن الواقعة، كما كشف أن هناك فريقًا متطوعًا لمساعدة زوجة الراحل في استكمال رحلة العلاج الكيماوي.

وقال أشرف زكي، في تصريحات تلفزيونية "قرار النيابة طلع، ولا تعليق عليه، ولكن فيه لجنة قانونية ستتخذ إجراءاتها، وأنا مش عارف هتعمل إيه بالضبط، ولكن في ضوء القوانين المصرية هنشوف حقنا في التعامل مع هذه القضية، لكن لا تعليق على قرار النيابة وأحكام القضاء، والقانونيون هيتولوا القضية وحق تامر مش هنسيبه واحنا وراه".