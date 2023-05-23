باحثون: مواد سامة تسبب السمنة

وركز الباحثون في دراستهم على تأثير السموم الداخلية على الخلايا الدهنية (الخلايا الشحمية) لدى البشر، وتبين أن العمليات الرئيسية التي عادة ما تساعد في التحكم في تراكم الدهون تتأثر بالمواد.

عالم الأحياء الجزيئية مارك كريستيان قال إن ما يسهم في زيادة خطر الإصابة بمرض السكري شظايا الميكروبات المعوية التي تدخل مجرى الدم وتقلل من وظيفة الخلايا الدهنية الطبيعية ونشاطها الأيضي، الذي يتفاقم مع زيادة الوزن.

وبين: "يبدو أنه مع زيادة الوزن، تصبح مخازن الدهون لدينا أقل قدرة على الحد من الأضرار التي قد تسببها أجزاء ميكروبات الأمعاء للخلايا الدهنية".