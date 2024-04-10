المغرب.. اختلاق جريمة على الهواء يجر المذيع "مومو" إلى السجن
قررت المحكمة الابتدائية في مدينة الدار البيضاء المغربية، مساء الثلاثاء، إصدار حكم بالسجن النافذ للصحافي والمذيع محمد بوصفيحة، الملقب بـ"مومو"، لمدة 4 أشهر، إثر ارتباطه بقضية "اختلاق جريمة وهمية"، عبر أثير إذاعة هيت راديو الخاصة.
كما أصدرت المحكمة، قرارا بالحبس ثلاثة أشهر نافذة بحق متهم ثانٍ وخمسة أشهر نافذة بحق متهم ثالث، بعد محاكمتهما بتهمة اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة.
وتعود القضية حين زعم أحد المشاركين في برنامج "مومو رمضان شو" سرقة هاتفه وهو على الهواء معه، لكن الأمن المغربي أكد في بيان أن الواقعة "وهمية، وتهدف إلى تحقيق مشاهدات أكثر للإذاعة".
وباشرت قوات الأمن التحقيق في الحادثة، خاصة فيما يتعلق بوجود تحريض أو تنسيق مسبق بين المشتبه فيهما، وطاقم البرنامج، مشيرة إلى أن التحقيق سعى إلى كشف ملابسات "الجريمة الوهمية، ونشر الخبر الزائف".
وأكد البيان الصادر عن قوات الأمن في المغرب، أن ما جرى "يمس الإحساس بالأمن لدى المواطنين بوساطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة".
وتفاعلت السلطات بجدية كبيرة، مع اتصال هاتفي تلقته حول حادثة سرقة مزعومة، حيث قال البيان الصادر عن القوات الأمنية إن الأخيرة تعاملت مع البلاغ على أنه جريمة حقيقية"، حيث فتحت تحقيقًا لهدف توقيف المشتبه بهم، وتحديد المسؤوليات القانونية في الحادثة.
وكشفت التحقيقات، أن الشخص المتصل انتحل هوية زائفة، واختلق واقعة سرقة وهمية بمشاركة شخص ثانٍ، ولم يراجع أي مصلحة أمنية، فيما قام بالحادثة بهدف "تحقيق منافع شخصية والرفع من مشاهدات الإذاعة".
ومن خلال التحقيقات، جرى توقيف المشارك الآخر في الحادثة، بتهمة ارتكاب "أفعال جريمة"، حيث تبين قيامه من قبل، بعدة عمليات ملفقة مماثلة، متبعًا الأسلوب ذاته.