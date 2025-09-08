بعد نفي الجامعة البريطانية.. دكتواره أحمد فلوكس الفخرية تُثير ضجة واسعة

أصدرت الجامعة البريطانية في مصر، مساء اليوم، بيانًا رسميًا نفت فيه بشكل قاطع ما تردد من مزاعم حول منحها الدكتوراه الفخرية للفنان المصري أحمد فلوكس أو لأي شخصية عامة أخرى داخل مصر حديثًا.

مزاعم دكتوارة فلوكس

وجاء بيان الجامعة في أعقاب انتشار شائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي، زعمت أن فلوكس حصل على شهادة دكتوراه فخرية من الجامعة البريطانية خلال احتفالية أقيمت على كورنيش الإسكندرية، مؤكدة أن هذه الادعاءات عارية تمامًا من الصحة، ولم تُمنح أي شهادات فخرية لا للفنان أحمد فلوكس ولا لأي شخصية فنية أو عامة في مصر.

وقد أثارت هذه المزاعم خلال الساعات الماضية موجة من الجدل الواسع على مواقع التواصل، خاصة بشأن معايير منح الشهادات الأكاديمية، وعلى رأسها الدكتوراة الفخرية، للمشاهير.

وأعاد هذا الجدل إلى الأذهان واقعة منح الفنان محمد رمضان شهادة دكتوراة فخرية من "المركز الثقافي الألماني الدولي" في بيروت عام 2021، وما تلاها من انتقادات بشأن مصداقية تلك الشهادات، وتوصيفها بالمدفوعة.

ضوابط أكاديمية وأُطر رسمية

وفي بيان نقلته وسائل إعلام مصرية، شددت الجامعة البريطانية على أن منح الدكتوراة الفخرية يتم وفق ضوابط أكاديمية صارمة، وتحت إشراف لجان عليا تلتزم بالمعايير العلمية الدولية. وبيّنت أن الشخصيات المصرية التي مُنحت هذه الدرجة الفخرية بقرار رسمي من الجامعة هم قلّة، أبرزهم الدكتور مجدي يعقوب، والدكتور فاروق الباز.

وأكدت الجامعة أنها لا تتحمل مسؤولية أي شهادة تُمنح باسمها خارج الأطر الرسمية، محذّرة من محاولات استغلال اسمها للإيهام بمنح درجات علمية، كما تعهدت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يسيء استخدام اسم الجامعة أو يُضلل الرأي العام.

إهداء للشعب الفلسطيني

من جانبه، علّق الفنان أحمد فلوكس على ما أعلنه سابقًا بشأن حصوله على الدكتوراة الفخرية من جهة مقرها لندن، مؤكدًا عبر حسابه الرسمي على فيسبوك أن التكريم أهداه إلى الشعب الفلسطيني، وأنه لا يسعى وراء الألقاب، بل يسعى إلى إيصال صوت داعمي القضية الفلسطينية حول العالم.

وأعربت مصادر إعلامية مصرية في تصريحات لـ"إرم نيوز" عن دهشتها من تفاقم أزمة الشهادات والدرجات العلمية الممنوحة للفنانين المصريين، موضحة أن الشهادات برمتها على مدار السنوات الماضية للفنانين ممنوحة من جهات غير رسمية ومدفوعة الأجر، بغرض تعزيز حاجة بعض الفنانين المُلحة إلى استخدام هذه الشهادات لأغراض دعائية وتسويقية، وطالبت بوضع حد لهذه الأساليب الدعائية الركيكة من قبل بعض الفنانين من وراء ستار الشهادات والدرجات العلمية.