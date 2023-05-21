"للجسد ألف قصة وقصة".. شعار مهرجان رام الله للرقص المعاصر

تنطلق الدورة السابعة عشر من مهرجان رام الله للرقص المعاصر الشهر المقبل، تحت شعار "للجسد ألف قصة وقصة" بمشاركة خمس فرق دولية وعشر فرقة فلسطينية.

المهرجان الذي تأسس في 2006 تنظمه سرية رام الله الأولى بهدف تبادل الخبرات والمعرفة محليا، وتشجيع التعاون الفني والثقافي بين الفنانين المحليين والدوليين، وتقام دورته المقبلة بين 15 و22 يونيو/حزيران.

وقال منظمو المهرجان في بيان، إن برنامج الدورة الجديدة يشمل 15 فعالية ما بين عروض مميزة ومتنوعة تقدمها الفرق المشاركة، وأفلام رقص، وورش عمل، إضافة إلى مؤتمر "الرقص والمجتمع" الذي سيناقش هذا العام موضوع حرية التعبير.

كما ينظم المهرجان "ملتقى الرقص الفلسطيني" الذي يستضيف مجموعة من مصممي الرقص ومدراء المهرجانات والمسارح الدولية بهدف تعزيز التواصل وخلق فرص للتعاون ما بين فرق الرقص الفلسطينية وضيوف الملتقى القادمين من بلدان مختلفة.

ويتعرف الضيوف خلال الملتقى على مشاريع الرقص التي ستعرضها الفرق المحلية، كما سيتم بحث واستكشاف الفرص المتاحة، سواء لاستضافة العروض في مهرجانات عربية ودولية، أو منح الفرق فرص إقامة فنية في الخارج.