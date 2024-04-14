حلاق تركي شجاع يحصد الشهرة بسبب علاقته مع الشاي (فيديو)
تلقى حلاق تركي شجاع سيلاً من عبارات الثناء من مواطنيه، بعد أن خطفت علاقته بالشاي، حتى في أحلك الظروف وأخطرها، الأنظار.
وكان إسحاق كوكار أوغلو يجلس في مقهى بمنطقة عثمان غازي في ولاية بورصة، عندما شاهد مطلوباً يفر بسرعة بينما تلاحقه الشرطة، ليباغت الرجل ويطرحه أرضاً، قبل أن يكمل رجلا الأمن مهمتهما في تقييده واقتياده.
وسرعان ما عاد الحلاق الشاب لكرسيه، ومواصلة شرب الشاي بهدوء كأن شيئاً لم يكن، كما يظهر في مقطع فيديو صورته كاميرا مراقبة في المكان.
ووجد الفيديو تداولاً لافتاً، قبل أن يستحق إسحاق لقب "بطل الشاي"، وفق تعبير كثير من مواطنيه الذين أعجبتهم علاقته الوثيقة بالشاي بقدر إعجابهم بشجاعته التي نالت الاستحسان أيضاً.
ويقول إسحق، الذي تسابقت وسائل الإعلام المحلية لاستضافته بعد أن بات نجماً وبطلاً، إنه خرج لشرب الشاي في مكان قريب من صالونه لعدم وجود زبائن حينها، ليفاجأ بالشرطة تجري خلف مطلوب، فتدخل على الفور رغم خطورة مثل هكذا تصرف فيما لو كان الفار مسلحاً.
والطريف أن إسحق يمتلك في صالونه خزاناً نحاسياً لإعداد الشاي عادة تستخدمه المقاهي، قبل أن يبرر كل تلك العلاقة مع الشاي لكونه ينحدر من منطقة البحر الأسود التي تشتهر بزراعة الشاي، وشعبيته التي تنتشر في عموم تركيا.