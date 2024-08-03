تعرض المطرب السوري بهاء اليوسف وعازف الإيقاع وائل عواد، إلى حادث سير على طريق عام حمص دمشق، في منطقة القطيفة، بسبب انفجار عجلة السيارة التي كانت تقلهما.

ونشرت صفحة اليوسف على موقع "إنستغرام" نبأ تعرضه للحادث برفقة عازف الطبل وائل عواد، دون ذكر تفاصيل، فيما نشرت بعض الصفحات صورة الفنان بهاء، وهو يتلقى العلاج في أحد مشافي دمشق.

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وقالت صفحة "سما العاصمة" على الفيس بوك، إن اليوسف وعواد بخير، وقد تمكنا من النجاة، لكنهما ما زالا في المستشفى يخضعان للعلاج، كما نشرت الصفحة صورة لليوسف في غرفة الإسعاف بعد وصوله للمستشفى.

ويعتبر المغني بهاء اليوسف "1988"، من المطربين الشعبيين المعروفين بصوته القوي وأدائه المميز في الحفلات والمناسبات. له العديد من الأغاني الشهيرة مثل: "لحالي أحلالي" و"ياما رسمتك" و"حلاتو".

وأغنية "لحالي أحلالي" من أشهر أغنيات اليوسف، فقد نالت عدداً كبيراً من المشاهدات على اليوتيوب وصل إلى 9 ملايين مشاهدة.