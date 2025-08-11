حريق في "البر الغربي".. هل تضررت أشهر منطقة أثرية في مصر؟ (صور)

حالة من القلق الشديد سادت منصات التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة إثر الأنباء التي تحدثت عن نشوب حريق كبير بمنطقة "البر الغربي" بمدينة "الأقصر"، جنوب مصر، والتي تعد أشهر منطقة أثرية في البلاد، بسبب ما تحتويه من كنوز فريدة ذات سمعة عالمية.

وقالت وزارة السياحة والآثار المصرية إن كنوز "وادي الملوك" بالبر الغربي آمنة تماماً، وجميع المقابر والمباني الأثرية بها سليمة وفي حالة جيدة من الحفظ، وذلك عقب نشوب حريق بـ"الكافتيريا" الخاصة بالمنطقة، مشيرة إلى أنه تمت السيطرة على الحريق بالكامل بواسطة قوات الحماية المدنية.

وأوضح الدكتور عبد الغفار وجدي، مدير عام آثار الأقصر أن "الحريق ناتج عن ماس كهربائي بإحدى الكافيتريات بالبر الغربي"، مؤكداً في بيان رسمي "عدم تعرض أي من المقابر أو المباني الأثرية بالمنطقة لأي أضرار، وعدم وقوع إصابات أو خسائر مادية أو بشرية".

وأضاف أنه "توجه فور اندلاع الحريق إلى الموقع برفقة فريق من مفتشي المنطقة ومسؤولي أمن الآثار، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لضمان سلامة الآثار".

كما أشار إلى أنه يجري حاليًا التنسيق مع محافظة الأقصر للانتهاء من إزالة مخلفات الحريق بالكافيتريا، تمهيداً لإعادة المنطقة إلى حالتها الطبيعية في أسرع وقت.

ويمكن الإشارة سريعا لأبرز آثار منطقة البر الغربي على النحو التالي:

معبد الدير البحري

أحد روائع العمارة المصرية القديمة، ويمثل ثورة حقيقية في علم الهندسة المعمارية، الذي وضع تصميم هذا المعبد الفريد.

مدينة هابو

تضم مجموعة متكاملة من المنشآت الدينية والمدنية، منها المعبد الجنائزي الذي بناه الملك رمسيس الثالث، وكان يقيم فيه الاحتفالات الدينية والمناسبات الرسمية.

معبد الرامسيوم

رغم تعرضه للهدم والتخريب، إلا أن أطلاله بقيت شاهدة على معجزة معمارية ضخمة، تتميز بالروعة والجلال، الذي تميزت به كل أعمال الملك رمسيس الثاني.

تمثالا ممنون

يقف تمثالا ممنون في شموخ وعظمة، وتستطيع رؤيتهما بمجرد عبور النيل وأنت في طريقك إلى كنوز البر الغربي، تم بناؤهما سنة 1350 ق م، واعتبرا من عجائب الدنيا في العالم القديم.

وادي الملوك

يضم معظم المقابر الملكية، وشاع صيت المنطقة بعد اكتشاف مقبرة "توت عنخ آمون" عام 1922.

وادي الملكات

يقع وادي الملكات خلف مدينة هابو بمسافة كيلو ونصف الكيلو متر تقريباً، جنوب وادي الملوك، وهو مكان دفن الملكات في مصر القديمة، ويضم نحو 80 مقبرة، تم اكتشاف معظمها في أوائل القرن العشرين.