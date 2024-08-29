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منة شلبي ترفض الزواج برجل يشبه والدها

منة شلبي ترفض الزواج برجل يشبه والدها
منة شلبي المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد بيومي
أحمد بيومي
29 أغسطس 2024، 8:36 ص

كشفت الفنانة المصرية منة شلبي عن مواصفات الرجل الذي تتمنى الزواج به، مشيرة إلى أنها رغم حبها لأبيها، فإنها لا تتمنى الزواج برجل يشبهه، لأنه كان "مزواجًا" بحسب قولها.

وأضافت منة خلال لقاء ببرنامج "بيت السعد" الذي يقدمه الأخوان أحمد وعمرو سعد أن هناك صفات لا يمكن أن تقبل بها في الرجل الذي ستتزوجه، موضحة"مش عايزة حد دمه تقيل، دا مستحيل، مقدرش، لو إيه مقدرش، ولا عايزاه مدعياً، يا ساتر يا رب، بوشين! واللي هقولها دي صعبة خالص، مش بتاع ستات".

ولفتت منة شلبي أنها تحب والدها للغاية، وأشارت إلى أنها في عيد ميلاده كتبت أنها تشكر الله ثم والدتها؛ لأنها اختارت لها أبا مثله، لم يضغط عليها في أي وقت من الأوقات، وكان رجلا محترما وجميلا، لكنها ستتردد.

وقالت "أنا بحب أبويا جدا، وفي عيد ميلاده كتبت له أنا بشكر ربنا وبشكر ماما أنها اختارتك وبقيت أبويا؛ لأنه أنت عمرك ما ضغطت عليّ، وطول عمرك شخص محترم وأصيل.. ولو اتقدملي واحد شبه أبويا هتردد قليلا عشان بابا كان مزواجا".

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يذكر أن آخر أعمال منة شلبي فيلم "أهل الهوى"، الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الرومانسية، والمقرر عرضه قريبًا.
 

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