تقرير: مدريد تعاني نقصًا شديدًا في الكوادر الطبية

كشف تقرير صادر عن منصة خدمات الرعاية الأولية الطارئة "SAR"، بأن المراكز الطبية ومراكز الرعاية في العاصمة الإسبانية مدريد تفتقر إلى العدد الكافي من الكوادر الطبية، خصوصًا خلال شهر أغسطس/آب الماضي.

ونشر موقع "إنفوباي" الإسباني تقرير المنصة الذي أفاد بأن 39% من أيام شهر أغسطس/ آب الماضي كانت تعاني من نقص الأطباء وخصوصًا في مقاطعتي "فوينلابرادا" التي شهدت نقصًا بنسبة 74%، و"نافالكارنيرو" بنسبة 52%، وهما الأسوأ من حيث الحضور الطبي.

وفيما يتعلق بالمقاطعات الجنوبية، فلم تكن الحال بأفضل من سابقاتها، حيث سجلت "خيتافي" أسوأ نقص كوادر طبية قدر بـ 74%، في حين سجلت المقاطعات الشمالية الغربية نقصًا وصل إلى 26% أيضًا.

وأكد التقرير أن هذا النقص ارتبط بالإجراءات التي اتخذتها حكومة "دياز" للتعامل مع حالات الطوارئ في عام 2022، ومن هناك بدأت المشكلة واستمرت إلى الآن.

وأضاف التقرير بأن "وضع مدريد يثير القلق للغاية، سواء للعاملين في مجال الصحة أو لمواطني مدريد، الذين يرون تدهور الخدمات الأساسية المتعلقة بالصحة".

ووصف الوضع الصحي في مدريد بـ "الفوضى التنظيمية"، وسط آمال بأن تقوم وزارة الصحة بحل المشكلة في أسرع وقت ممكن، لأنه يعرض صحة السكان إلى الخطر.

المصدر: موقع "إنفوباي" الإسباني