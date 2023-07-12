في دورته الثانية.. تواصل عروض "مسرح الرحالة للفضاءات المفتوحة" في الأردن

تتواصل في العاصمة الأردنية عمان فعاليات "مهرجان الرحالة لمسرح الفضاءات المفتوحة - دورة الفنان العربي الراحل عبدالرحمن عرنوس".

المهرجان الذي تنظمه فرقة الرحالة، وتقام فعالياته في فضاءات مختلفة بالعاصمة عمان كرم في أثناء حفل افتتاحه يوم الاثنين عدداً من المسرحيين الأردنيين، منهم المخرج والكاتب المسرحي عبداللطيف شما، الفنانة قمر الصفدي، الفنان محمد العبادي، الفنان حابس حسين، المخرجة مجد القصص، والكاتب المسرحي والروائي مفلح العدوان.

وتشارك في الدورة الثانية من المهرجان 9 أعمال مسرحية، هي: "فرجة عرنوسية" و"الطوافة" و"واق الواق" من الأردن، و"كلارينيت" و"2077 من يريد البقاء" من فلسطين، و"بأم عيني 1948" من الإمارات"، و"عفواً أرسطو دعني أجرب" من مصر، و"الغضراء" و"محفل الدمى" من تونس.