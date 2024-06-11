المغرب يبدأ استخدام "الذكاء الاصطناعي" في المحاكم

وأضاف أن "البرنامج سيمكن المحامين والقضاة من البحث في أرشيف النصوص القانونية والاجتهادات القضائية".

وفي 14 مايو/ أيار الماضي، أعلن "وهبي" أن وزارته تُعد قانونًا لتأطير استخدام الذكاء الاصطناعي في المملكة.

وأفاد بأن القانون يهدف إلى تفادي ما حدث مع وسائل التواصل الاجتماعي، "حيث لا يتم احترام الحياة الشخصية للناس".

ويستعد المغرب لتنظيم مؤتمر، في سبتمبر/ أيلول المقبل، للاطلاع على التجارب الدولية ذات العلاقة بالذكاء الاصطناعي، بهدف "وضع إطار قانوني لتأطير الذكاء الاصطناعي"، وفق وهبي.

وفي 8 فبراير/ شباط الماضي، أعلن المغرب عن مدرستين للذكاء الاصطناعي والرقمنة في مدينتي تارودانت (وسط)، وبركان (شمال شرق)، في تجربة غير مسبوقة في المملكة.