وزير أردني يثير الجدل بتصريح صادم عن طلبة المدارس

أثار وزير التربية والتعليم الأردني عزمي محافظة حالة من الجدل والصدمة، بعد أن صرح بوجود طلبة في الصف العاشر بمدارس الأردن لا يعرفون القراءة والكتابة.

وبيّن محافظة أن السبب الأساسي لهذه النتيجة يعود لنظام التعليم في الأردن الذي يسمح برسوب الطالب في الصف لسنة واحدة، إذ يعيد السنة الدراسية مرتين فقط، ثم يُرفّع إلى الصف التالي تلقائياً، وبهذا يصل طلبة لا يقرؤون ولا يكتبون إلى الصف العاشر.

وكشف الوزير، خلال محاضرة له في جمعية الشؤون الدولية، بأنه علم بهذه النتيجة بعد إجراء دراسة دولية جاء في تقريرها وجود طلبة لا يقرؤون ولا يكتبون.

وتحدث محافظة عن مشكلة أخرى تعود بالنهاية على إضعاف العملية التعليمية في الأردن، وهي التسرب المدرسي، بالإضافة إلى مشكلة تغريب التعليم، مشيراً إلى أن بعض الطلبة لا يتحدثون العربية.

وشدد الوزير في حديثه على أهمية تدريب المعلمين، مؤكدا أن الوزارة تعمل من خلال خطط مرسومة على تحسين مرتبة الأردن في التقارير الدولية، وتعزيز البنية التحتية التدريسية، ومواكبة التقنيات والتكنولوجيا العالمية.