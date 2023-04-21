وفاة النجم الكوري الجنوبي مونبين عن 25 عاماً

توفي نجم البوب الكوري الجنوبي مونبين، العضو في فرقة "أسترو"، عن 25 عاما، على ما أعلنت شركته المنتجة "فانتاجيو".

وكتبت شركة "فانتاجيو" الكورية عبر حسابها الرسمي على تويتر: "في 19 إبريل، ترك عضو فرقة أسترو مونبين عالمنا بصورة غير متوقعة، ليصبح نجماً في السماء".

ولم تكشف الشركة المنتجة عن سبب الوفاة، لكنها طلبت من الجميع "الامتناع عن الإدلاء بأي تكهنات أو تصريحات سيئة النية" لكي تتمكن عائلته من تكريمه بسلام.