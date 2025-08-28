بعد رفض الاستئناف.. ما العقوبات التي تنتظر البلوغر "مداهم777"؟

شهدت قضية البلوغر المصري البارز محمد خالد محمد الشهير بـ "مداهم 777" تطورات جديدة في الساعات الأخيرة، إذ رفضت محكمة "جنح مستأنف شمال القاهرة "الاستئناف المقدم منه على قرار تجديد حبسه 15يومًا على ذمة التحقيقات.

ويواجه "مداهم 777" عدة اتهامات خطيرة أبرزها "غسل أموال بقيمة 65 مليون جنيه متحصلة من نشاط إلكتروني غير مشروع"، بحسب نص الاتهام رسميًّا.

وأقر المتهم أنه "استخدم تلك الأموال في شراء وحدات سكنية فاخرة، وسيارات ودراجات نارية، إلى جانب تأسيس شركات وهمية، في محاولة منه لإضفاء صبغة قانونية على تلك المبالغ".

ووفقًا للقانون المصري، تصل عقوبة تلك التهمة إلى السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، وغرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 5 ملايين جنيه أو قيمة الأموال محل الجريمة، أيهما أكبر.

كما قد يشمل الحكم، حال ثبوت التهمة، مصادرة الأموال والأدوات المستخدمة في الجريمة، بالإضافة إلى حرمان مرتكبها من مزاولة أنشطة معينة أو إغلاق منشآته.

وبحسب خبراء قانونيين، تعد جريمة غسل الأموال من الجرائم الخطيرة التي تلاحقها السلطات المصرية بكل صرامة بالتنسيق مع الأجهزة الدولية، نظرًا لارتباطها بجرائم أخرى كالاتجار في المخدرات أو الأسلحة أو الجرائم الإلكترونية.

ويواجه"مداهم 777" كذلك تهمة " تقديم محتوى هابط ومناف للآداب عبر منصات التواصل الاجتماعي" والتي يعاقب القانوت المصري عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.

وتأتي العقوبة الأخيرة، طبقًا للمادة الـ26 من قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" رقم 175 لسنة 2018 والتي تفرض عقوبات صارمة على "من يعمد إلى معالجة بيانات شخصية لربطها بمحتوى غير أخلاقي".