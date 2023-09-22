عمره 476 ألف عام.. اكتشاف أقدم هيكل خشبي من صنع الإنسان

اكتُشفَ أقدمُ هيكلٍ خشبي من صنع الإنسان، في موقع شلالات كالامبو في زامبيا بإفريقيا.

ووفق علماء آثار بجامعة "ليفربول" البريطانية يبلغ عمر الهيكل الخشبي الذي كان يتمتع بظروف حفظ جيدة نحو 500 ألف عام.

وأفاد العلماء أن إنشاء الهيكل يظهر قدرات تقنية متقدمة كانت متوفرة لدى البشر الأوائل.

والهيكل يتكون من جذعين متشابكين، متصلين بشكل عرضي بواسطة شق أحدث عمداً لبناء هيكل، ربما كان أساساً لمنصة مرتفعة أو ممراً أو موطناً، كما اكتشف في الموقع مجموعة من الأدوات الخشبية من بينها عصا للحفر.