المغرب.. حادث سير يودي بحياة 9 أشخاص (صور)
أفادت السلطات المحلية لإقليم أزيلال في المغرب، بمقتل 9 أشخاص، فيما أُصيب 8 آخرون في حادث سير وقع، الأحد، على أحد الطرق بالقرب من دوار "إمنتلات" في منطقة أيت بوولي.
وأوضحت السلطات أن الحادث نجم عن انقلاب سيارة للنقل المزدوج بعد هبوطها بشكل عرضي في أحد المنحدرات، بحسب ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء.
وأضافت الوكالة أن السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية تدخلت من أجل اتخاذ التدابير الضرورية، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي في أزيلال.
وأشارت السلطات المحلية إلى أنه تم فتح تحقيق من قبل مصالح الدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن الظروف والملابسات المحيطة بالحادث.