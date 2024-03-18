المغرب.. حادث سير يودي بحياة 9 أشخاص (صور)

أفادت السلطات المحلية لإقليم أزيلال في المغرب، بمقتل 9 أشخاص، فيما أُصيب 8 آخرون في حادث سير وقع، الأحد، على أحد الطرق بالقرب من دوار "إمنتلات" في منطقة أيت بوولي.