الإعلان عن البوستر الرسمي لمسرحية "أم كلثوم.. دايبين في صوت الست"

أعلنت شركة العدل جروب ستوديوز عن البوستر الرسمي لمسرحية "أم كلثوم.. دايبين في صوت الست"، والتي تمثل أولى إنتاجات الشركة المسرحية وأحد أبرز الأعمال الموسيقية التي تتناول حياة كوكب الشرق.

يظهر البوستر لوحة فنية لنصف وجه السيدة أم كلثوم بشكل أيقوني يذكر جمهورها بحفلاتها الشهيرة، فيما كُتب عنوان المسرحية بأسلوب ذهبي يبرز بين الألوان ويضفي طابعاً فاخرًا على التصميم.

وأكد الدكتور مدحت العدل أن المسرحية تقدم رؤية شاملة عن حياة أم كلثوم، بما يشمل تفاصيل شخصية وقصص الحب التي عاشتها، إلى جانب استعراض كواليس أغانيها التي لم تُكشف للجمهور سابقًا.

وأوضح العدل أن المسرح هو الوسيلة الأمثل لتقديم هذه السيرة الغنية، مشيرًا إلى أن المسرحية الموسيقية العربية ستضاهي مستوى الأعمال العالمية على غرار مسرحيات برودواي.

وتستعرض المسرحية محطات أساسية في حياة كوكب الشرق، من طفولتها في إحدى قرى الدقهلية، مرورًا بالرحلة إلى القاهرة، وصولًا إلى صعودها كأيقونة موسيقية عربية وعالمية.

أخبار ذات علاقة استعدادات ضخمة لمسرحية غنائية تروي سيرة أم كلثوم (صور)

ويضم فريق العمل نخبة من الكفاءات: تأليف وأشعار مدحت العدل، إخراج أحمد فؤاد، موسيقى وألحان خالد الكمار وإيهاب عبد الواحد، إنتاج تنفيذي إسراء طاهر، تصميم أزياء ريم العدل، هندسة ديكور محمود صبري، تصميم الإضاءة ياسر شعلان، وتصميم الرقصات عمرو باتريك، إلى جانب مدربي الأصوات د. جيهان الناصر ود. إيمان حسني.

من المقرر عرض المسرحية في أكتوبر 2025 على خشبة المسرح بإحدى فنادق مدينة السادس من أكتوبر، ضمن خطة العدل جروب ستوديوز لإطلاق أعمال مسرحية موسيقية متميزة تجذب عشاق الفن العربي الكلاسيكي.