بعد طلاقها غيابيًا.. مي فخري تقاضي الموسيقار المصري هاني فرحات‎

تقدمت مصممة الأزياء المصرية مي فخري ببلاغ بمحكمة الأسرة ضد زوجها السابق الموسيقار هاني فرحات، مطالبة بحقوقها المادية بعدما قام بتطليقها غيابيًا.

وقالت "فخري" في البلاغ أنها فوجئت بقرار الطلاق، مشيرة إلى أنها تسعى، الآن، إلى الحصول على حقوقها المالية والقانونية التي ترى أنها سُلبت منها.

وأضافت مصممة الأزياء المصرية أن هذه الخطوة جاءت بعد محاولات عديدة لحل الأمور وديًا بينها وبينه، دون جدوى.

واحتفل الموسيقار هاني فرحات، في مارس/آذار الماضي، بخطوبته على دنيا جمعة، المديرة التنفيذية بمهرجان الموسيقى العربية بعد قصة حب طويلة، بحسب تصريحات صحفية لهاني فرحات.

ومن المقرر أن يقام حفل زفاف هاني فرحات ودنيا جمعة قريبًا، إذ أكد الأول أن فترة الخطوبة لن تطول، خاصة أنه يعيش قصة حب معها منذ فترة ويعرفها جيدًا.