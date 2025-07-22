مصرع 3 أشخاص بحادث سقوط سيارتين في قناة السويس

شهد مرسى معديات قناة السويس بمحافظة بورسعيد في مصر، حادثًا مأساويًّا إثر سقوط سيارتي نقل ثقيل محملتين بالأسمنت الخام داخل مياه القناة؛ ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وبتر قدم آخر.

وبحسب المعلومات الأولية، وقع الحادث خلال مرور عبّارة من الجهة الغربية إلى الشرقية، إذ كانت تقل سيارتين محملتين بما يقارب 120 طنًّا من الأسمنت الخام، وأفاد شهود عيان أن عطلًا مفاجِئًا في فرامل إحدى السيارتين تسبب في تحركها للخلف؛ ما أدى إلى اصطدامها بباب العبارة، الذي لم يتحمل الوزن الهائل فانكسر، لتسقط السيارة في المياه، وتتبعها الأخرى بعد فقدان السيطرة عليها.

وأكد شهود عيان، أن قائد السيارة الأولى لم يؤمّن مركبته جيدًا بعد نزوله منها لمتابعة العطل، بينما لم يستجب السائق الآخر لتحذيرات طاقم العبارة عبر مكبرات الصوت؛ ما أسهم في تفاقم الكارثة.

وهرعت قوات الإنقاذ البحري، مدعومة بسيارات الإسعاف وأطقم هيئة قناة السويس، إلى موقع الحادث لانتشال الضحايا ورفع السيارتين الغارقتين من المجرى الملاحي، حيث تم نقل جثة واحدة وشخص مصاب إلى أقرب مستشفى، وجار البحث عن جثث الضحايا الآخرين.

من جانبه، وجّه مدير أمن بورسعيد بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتكثيف جهود فريق البحث الجنائي للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.

