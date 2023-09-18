المغرب يلجأ للخيام لاستئناف الدراسة في المناطق المتضررة بالزلزال
في خطوة مغربية للتخفيف من أضرار الزلزال الأخير على المسيرة التعليمية، رغم التحديات الكبيرة على الأرض، توجه طلبة في المناطق المتضررة بالزلزال الذي ضربها قبل عشرة أيام مخلفا آلاف الوفيات والمصابين، لاستئناف دراستهم داخل خِيام خُصِّصت لهذا الغرض أو في مؤسسات تعليمية أخرى.
وفي قلب جبال الأطلس، نُصبت 150 خيمة مجهزة بكافة المعدات التربوية والتكوينية اللازمة، مُعزَّزة بألواح شمسية، في حين ما زالت الحاجة لنصب 350 خيمة أخرى من أجل سد الحاجة الملحة، وفق مصطفى الشتوكي، رئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة، بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية (التعليم) بالحوز، متحدثا لـ "إرم نيوز".
الوزارة قامت بنَصبِ الخيام المجهزة في محيط مؤسسات تعليمية لا تشكل خطرا، وداخل مركبات رياضية وثقافية، وفق المسؤول بالوزارة، الذي أكد أن الخيام تتمتع "بمواصفات جيدة وبمساحة 80 مترا، تعطي فضاء ملائما لاستقبال 40 تلميذا في الخيمة الواحدة".
وفي منطقة "أمزميز"، شرعت القوات المسلحة الملكية (الجيش المغربي)، في نصب خيام للتدريس في المناطق المتضررة من الزلزال المدمر.
مدارس بديلة
وعملت وزارة التربية المغربية على نقل مجموعة من تلاميذ المناطق المُتضرِّرة إلى عدد من المدارس والثانويات البديلة بمدينة مراكش، حيث سيستفيدون من السكن والدراسة.
ويستفيد من هذه المبادرة 6000 تلميذ كانوا يتابعون دراستهم في 6 مدارس تضررت بالزلزال وتشمل العملية في مرحلتها الأولى نقل 1500 تلميذ وتلميذة إلى المراكز المخصصة لهذا الغرض.
رئيس مصلحة التواصل بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإقليم "الحوز"، أكد لـ "إرم نيوز" أن هؤلاء التلاميذ قضوا ليلتهم الأولى بمدينة مراكش، والتحقوا صبيحة الإثنين بفصولهم الدراسية بالمؤسسات التعليمية الثلاث المخصصة لهم.
وأبرز المتحدث أن الوزارة عملت على توفير جميع الظروف المواتية للعودة التدريجية للوضع العادي للدراسة، حيث سيتم تخصيص الحصص الأولى للدعم النفسي للتلميذات والتلاميذ، ومساعدتهم من خلال الاستماع وأنشطة تربوية وترفيهية، يشرف عليها إلى جانب الملحقين الاجتماعيين الذين استفادوا من إعداد متخصص في هذا المجال.
كما عملت الوزارة، خلال الأيام الفائتة، على عقد لقاءات تواصلية مع أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ بالمناطق الأكثر تضررا، وخاصة بمنطقة "الحوز"؛ من أجل تأكيد أهمية الاستمرارية واستئناف الدراسة لبناتهم وأبنائهم، ومتابعة دروسهم أسوة بأقرانهم عبر ربوع البلاد.
ضحايا الأسرة التربوية
وأعلنت الوزارة عن تضرر ما مجموعه 530 مؤسسة تعليمية و55 داخلية بدرجات متفاوتة، تتراوح ما بين انهيار أو شقوق بالغة، وتتركز في أقاليم "الحوز" و"شيشاوة" و"تارودانت".
وأودى الزلزال الذي وقع قبل 10 أيام، بحياة 4 معلمين و3 معلمات، كما أصيب 39 من المعلمين والمعلمات بإصابات متفاوتة.