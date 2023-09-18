المغرب يلجأ للخيام لاستئناف الدراسة في المناطق المتضررة بالزلزال

في خطوة مغربية للتخفيف من أضرار الزلزال الأخير على المسيرة التعليمية، رغم التحديات الكبيرة على الأرض، توجه طلبة في المناطق المتضررة بالزلزال الذي ضربها قبل عشرة أيام مخلفا آلاف الوفيات والمصابين، لاستئناف دراستهم داخل خِيام خُصِّصت لهذا الغرض أو في مؤسسات تعليمية أخرى.

وفي قلب جبال الأطلس، نُصبت 150 خيمة مجهزة بكافة المعدات التربوية والتكوينية اللازمة، مُعزَّزة بألواح شمسية، في حين ما زالت الحاجة لنصب 350 خيمة أخرى من أجل سد الحاجة الملحة، وفق مصطفى الشتوكي، رئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة، بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية ­(التعليم) بالحوز، متحدثا لـ "إرم نيوز".