اليمن.. عراك بين طفلين ينتهي بمقتل أحدهما

أفضى عراك بين طفلين، في محافظة لحج جنوبي اليمن، إلى وفاة أحدهما، وسط حالة من الصدمة والذهول التي انتابت الأهالي، جرّاء ما آل إليه الأمر.

وتشير التفاصيل، إلى أن طفلين أحدهما في الثامنة من عمره، والآخر في التاسعة، قد نشبت بينهما مشادة كلامية أثناء لعبهما معًا، وهو أمر وارد بين الأطفال في هذه السن، إلا أن الأمور أخذت منحى آخر أكثر "مأساوية".

تطور الخلاف بين الطفلين، ليتحول إلى شجار عنيف -بالنسبة لسنهما-، بالغ فيه الطفل ذو السنوات التسع، بركل صديقة بضع ركلات في منطقة الصدر؛ ما أدّى إلى توقف قلبه ووفاته.

وبحسب المركز الإعلامي لوزارة الداخلية، فقد تحفظت أجهزة الشرطة على الطفل الآخر، ووضعته رهن الإجراءات القانونية.

ويعيش كلا الطفلين معًا في أحد مخيمات النزوح، المتواجدة جنوبي محافظة لحج المتاخمة للعاصمة المؤقتة عدن، إذ أجبرت الحرب واجتياح ميليشيا الحوثي العديد من المحافظات، أُسرتيهما على الفرار والنزوح بحثًا عن مأوى آمن، كحال آلاف الأسر اليمنية الأخرى.

وقائع الحادثة، وما نتج عنها، أثارت حالة من الإرباك والصدمة بين صفوف الأهالي النازحين، كما خيّم الحزن على أرجاء المخيم.