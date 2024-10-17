5 سلوكيات "سيئة" قد تظهر لدى الطفل.. وهكذا نتعامل معها

في مرحلة الطفولة المبكرة، وتحديدًا بين سن 2 إلى 5 سنوات، يمكن أن تظهر بعض السلوكيات غير المرغوبة، والتعامل معها في وقت مبكر باستخدام إستراتيجيات الانضباط الإيجابية يساعد الأطفال على النمو بطريقة صحية وتجنب تفاقم السلوكيات السلبية مع تقدم العمر.

وبحسب موقع Parents، إليك بعض السلوكيات الأطفال الشائعة التي تحتاج إلى تصحيح سريع:

عدم الاحترام

إذا كان طفلك يتحدث بوقاحة معك أو مع بالغ آخر، عليك مناقشة الموضوع معه فورًا بعد الحادث، حاول فهم الأسباب وراء سلوكه وتحدث معه بطريقة محترمة، لأن الأطفال يتعلمون بالقدوة. كن نموذجًا جيدًا في التعامل مع الآخرين بلطف واحترام.

التحدي

إذا كان طفلك يتجاهل تعليماتك أو يعاندك، فهذه علامة على حاجته لتحسين مهارات الاستماع، تحدث معه في لحظة هدوء واشرح له تأثير عدم الاستماع على علاقاتكم، وحاول فهم ما يشعر به.

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الاستحقاق

احرص على عدم تدليل طفلك بإعطائه كل ما يريده، علمه قيمة الادخار والعمل للحصول على بعض الأشياء، وعلمه أيضًا أهمية الامتنان من خلال المشاركة في أعمال تطوعية.

نوبات الغضب

إذا كان طفلك يصاب بنوبات غضب متكررة، ساعده على الهدوء من خلال إعطائه مساحة لتهدئة نفسه، ثم تحدث معه حول كيفية التعامل مع الإحباط بطريقة أفضل.

الكذب

يجب التعامل مع الكذب بحزم، اكتشف الأسباب التي تدفع طفلك للكذب ووضح له كيف يمكن أن يؤدي هذا السلوك إلى تدمير الثقة والعلاقات.