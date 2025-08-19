أسرة هدير عبد الرازق تعلق على تسريب "الفيديو الفاضح"

أُثيرت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، فور انتشار فيديو فاضح للبلوغر، هدير عبد الرازق مع طليقها البلوجر محمد أوتاكا، ووصفه والدها ودفاعها بأنه فيديو مفبرك ومصطنع.

وقال والد البلوغر هدير عبد الرازق إن ابنته موجودة حاليًا خارج مصر، وإنها لا تعلم شيئًا عن سبب تسريب الفيديو، زاعمًا أنه مفبرك، وأضاف: "روحوا شوفوا مين اللي سرب الفيديو وحاسبوه"، وأن ابنته وكلت محاميًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال من نشر ذلك الفيديو.

وأكدت والدتها عدم معرفتها بهوية مُسرب الفيديو، وعند سؤالها عن اتهامهم لـ "أوتاكا"، طليق هدير الظاهر معها في الفيديو "إحنا مانعرفش مين اللي سرب الفيديو وليه عايزين يطلعوا ابنتي بالشكل ده كل شوية"، مؤكدة أن هي ووالدها مريضان في منزلهما، وأنها تعاني من أمراض بالقلب ولا يتحملان تلك الشائعات المتكررة.

وبالتواصل مع الدكتور هاني سامح، المحامي والوكيل عن هدير عبد الرازق، قال إن البلاغ الذي تقدم به تمت إحالته للنيابة الاقتصادية للفحص والتحقيق والتوصل إلى ناشره، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وتقدم المحامي هاني سامح، بعدة بلاغات وكيلاً عن هدير عبد الرازق، ضد المواقع والحسابات المنتهكة لقوانين تقنية المعلومات والإعلام، والتي زعمت صدور فيديوهات مسربة لها، مطالبًا بالتحقيق وصولًا لناشري ومتداولي تلك المنشورات والفيديوهات المصطنعة.

وشمل البلاغ جرائم اصطناع فيديوهات والتزييف ونسبتها زورًا لهدير، وتعمد الإزعاج، وجرائم الطعن في الأعراض عبر وسائل الإعلام وتقنية المعلومات، وارتكاب الجرائم الواردة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام، وتعمد استعمال برنامج معلوماتي وتقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، ولإظهارها بطريقة من شأنها المساس بالاعتبار.