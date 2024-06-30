إنستغرام يلم شمل شقيقين بعد 18 عاماً‎

لا تلعب منصات التواصل الاجتماعي دورًا في جعل بعض الأفراد مشهورين فحسب، بل أثبتت أيضًا أنها نعمة في لم شمل المنفصلين عن أحبائهم.

وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، برزت إحدى هذه الحوادث في كانبور الهندية، فقد تم لم شمل امرأة مع شقيقها عبر إنستغرام بعد 18 عامًا من الانفصال.

وجاء في الموقع الهندي أن راجكوماري؛ وهي من سكان قرية هاثيبور في مهراجبور، وأثناء تصفحها إنستغرام، شاهدت مقطع فيديو يُظهر رجلاً مصابًا بكسر في أسنانه. وقالت إن شقيقها كان يعاني كسرا مماثلا، مشيرة إلى أنه ذهب إلى مومباي قبل 18 عامًا لكسب المال، لكنه لم يعد أبدًا.

وبعد ذلك، تزوجت راجكوماري وبدأت حياتها الجديدة في مهراجبو.

وقالت إن شقيقها ترك أصدقاءه بعد فترة من الزمن وبدأ العمل في مكان آخر. وبعد العمل لبضعة أشهر، عاد جميع أصدقائه إلى منازلهم، لكن بال جوفيند واصل العمل هناك.