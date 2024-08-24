فوجئ القائمون على إحدى الكنائس في مدينة إسطنبول التركية، بأن رجلاً جلس لبعض الوقت في الداخل، لم يكن متعبداً، بل لصاً، سرق صليباً من المكان، وغادر.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الشرطة أوقفت سارق الصليب في إحدى الحدائق العامة في مدينة إسطنبول بعد تلقيها بلاغاً من القائمين على الكنيسة الواقعة وسط المدينة القديمة.

وأظهرت كاميرات المراقبة المثبتة في الكنيسة، أن السارق جلس في المكان المخصص للمتعبدين، قبل أن يستغل خلو الصالة ويسرق الصليب بعد أن قبّله.

وتتبعت الشرطة طريق اللص عبر كاميرات المراقبة، لحين القبض عليه، وأحالته إلى المحاكمة بتهمة "السرقة من المعبد".

وكشفت التحقيقات الأولية مع السارق، أنه صاحب سوابق كثيرة في السرقة، ويمتلك في رصيده 37 سجلاً إجرامياً.

كما زعم اللص في التحقيقات، أنه سرق الصليب ليهديه إلى حبيبته.

وتم تسليم الصليب إلى الكنيسة.

وتنتشر العديد من الكنائس في المناطق القديمة بمدينة إسطنبول، وتمثل عدداً من الطوائف المسيحية.