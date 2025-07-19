مصرع 34 شخصًا إثر انقلاب عبّارة سياحية في فيتنام (فيديو)

لقي 34 شخصًا مصرعهم، السبت، إثر انقلاب عبّارة سياحية تقل عائلات في خليج ها لونغ بفيتنام، نتيجة عاصفة مباغتة، فيما لا تزال أعمال البحث جارية عن مفقودين، بحسب وسائل إعلام رسمية.

وكان المركب، الذي يُعد من وسائل الجذب في الموقع المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، يقلّ 48 راكبًا و5 من أفراد الطاقم عند وقوع الحادث، وفقًا لموقع "VNExpress" الإخباري.

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وأفاد الموقع أن معظم الركاب كانوا عائلات قادمة من العاصمة هانوي، وبينهم أكثر من 20 طفلًا.

وأضاف الموقع أن "حرس الحدود أنقذوا 11 شخصًا، وانتشلوا 34 جثة"، فيما تتواصل عمليات البحث طوال الليل للعثور على 8 ركاب لا يزالون في عداد المفقودين.

ونقل الموقع عن تران ترونغ هونغ، وهو مسؤول في مكتب خليج ها لونغ، قوله إن العاصفة بدأت بعد الظهر، و"حلّ الظلام حوالي الساعة الثانية ظهرًا بالتوقيت المحلي"، مضيفًا: "حبّات البَرَد كانت بحجم الأصابع، وسقطت أمطار طوفانية، واندلعت عاصفة رعدية مصحوبة بالبرق".

وقال طفل يبلغ من العمر 10 سنوات ونجا من الحادث لقناة "VietnamNet" الرسمية: "أخذت نفسًا عميقًا، وسبحت وغطست ثمّ صعدت إلى السطح؛ صرخت طالبًا النجدة، فانتشلني زورق يستقله جنود".

وقدّم رئيس الوزراء، فام مين تشين، تعازيه إلى عائلات الضحايا، وأوعز إلى وزارتي الدفاع والأمن العام بتنفيذ عمليات بحث وإنقاذ عاجلة.

وجاء في بيان حكومي أن السلطات ستحقق في ملابسات الحادث وتتعامل "بصرامة مع أي انتهاك"، في إشارة إلى احتمال وجود تقصير أو مخالفات.

وشهدت عدة مناطق في فيتنام، السبت، أمطارًا غزيرة ورياحًا عاتية، اقتلعت الأشجار في العاصمة هانوي الواقعة على بُعد نحو 175 كيلومترًا من الخليج.

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وتأتي هذه العاصفة بعد موجة حرّ شديدة استمرت لثلاثة أيام، حيث سجلت درجات حرارة وصلت إلى 37 درجة مئوية في بعض المناطق.

ويُعد خليج ها لونغ من أشهر المواقع السياحية في فيتنام، ويستقطب ملايين الزوار سنويًا.

وكانت فيتنام قد شهدت في العام الماضي غرق 30 زورقًا في مقاطعة كانغ ني الساحلية المجاورة للخليج، نتيجة الإعصار "ياغي" الذي رافقته رياح شديدة وأمواج عاتية.