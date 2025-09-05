العراق.. فحص مخبري رسمي لمياه شبكة المنازل يصدم السكان

تشهد محافظة كربلاء العراقية، مخاوف واسعة وجدلاً بين السكان حول سلامة المياه التي تصل للمنازل عبر الشبكة الحكومية بعد صدور تحليل مخبري رسمي يؤكد تلوثها بالبكتيريا.

وبدأت القصة عندما نشرت العديد من وسائل الإعلام المحلية، وثيقة رسمية لدائرة صحة كربلاء، تؤكد فيها أنها اكتشفت وجود بكتيريا من نوع "سيدوموناس" في مياه الشبكة العامة التي يطلق عليه محلياً "الإسالة".

أخبار ذات علاقة كارثة طبية.. مُسكّن ملوث بالبكتيريا يودي بحياة 87 مريضا

ووفق الوثيقة، فإن الفحص الكيميائي البيولوجي للمياه في مختبر صحة كربلاء، كشف عن وجود تلوث بكتيري ببكتيريا "سيدوموناس"، وهي نوع من الجراثيم الضارة التي تتنوع خطورتها على البشر وفق عدة احتمالات طبية.

وأثارت الوثيقة مخاوف واسعة في اليومين الماضيين في المحافظة، بينما تبادل كثير من السكان، النصائح بعدم استخدام مياه الشبكة العامة في غسيل الجسم والأسنان والطبخ، وتجنب شربها حتى بعد تصفيتها بفلاتر منزلية أو غليها.

وجاء اكتشاف تلوث المياه بعد شكاوى تتعلق باللون والراحة، قبل أن تتأكد مخاوف السكان عبر نتائج التحليل المخبري، على الرغم من عدم تضمن الوثيقة الحكومية لصحة كربلاء تحذيراً من استخدام المياه.

ودفعت قضية المياه، محافظ كربلاء، نصيف جاسم الخطابي، لاجتماع واسع مع مسؤولين حكوميين محليين، بينهم مدراء الدوائر الخدمية المعنية من الماء، والصحة، والموارد المائية، والبلدية، والبلديات، والمجاري، والبيئة.

وقال بيان رسمي لصحة كربلاء عقب الاجتماع، إن نتائج الفحوصات المختبرية بيّنت "وجود تلوث بكتيري بسيط في المياه، وهو تلوث يُعد اعتياديا لكنه يُعتبر مؤشرا وقائيا يستوجب قيام الدوائر المعنية بالإجراءات اللازمة".

أخبار ذات علاقة بعد فضيحة "ماكدونالدز".. ما هي البكتيريا الإشريكية القولونية؟

وأوضحت صحة كربلاء في بيانها الجديد، أن "هذه المعالجات بسيطة وقد باشرت بها دائرة الماء فورا، من خلال زيادة نسب المواد المعقمة كالـشب والكلور، ما أدى إلى ظهور نتائج إيجابية وضمن المعدلات الطبيعية للاستهلاك".

ووفق البيان، فإن المشكلة تعود إلى الإطلاقات المائية من المياه المخزونة في سد مياه "حديثة"، وهو ما تسبب بتغيرات فيزيائية على مياه الفرات من حيث اللون والطعم.

وأضاف البيان أن المسؤولين عن القضية، يعملون على زيادة كمية الإطلاقات المائية لتأمين انسيابية أكبر في تدفق المياه وزيادة أكبر خلال الايام القادمة، بجانب استمرار مديرية ماء كربلاء برفع نسب مادتي الشب والكلور وتفعيل واستبدال الفلاتر في مجمعات المياه، لضمان وصول مياه معقمة للسكان.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، يستمر كثير من السكان في التحذير من استخدام المياه، وقصره على الحاجات الضرورية والبعيدة عن الجسم، والاعتماد على مياه مفلترة ومعبأة.