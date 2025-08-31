5 قتلى و11 مصابًا في حادث سير مروّع في المغرب

لقي 5 أشخاص مصرعهم، وأُصيب 11 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث سير مروّع وقع الأحد، على الطريق الوطنية رقم 7، الرابطة بين مدينتي سيدي بنور وأولاد عمران في المغرب.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، نجم الحادث عن تصادم 3 مركبات، تمثّلت في سيارتين خفيفتين وجرار فلاحي، قرب منطقة "أولاد عمران"، ما أدى إلى وفاة خمسة أشخاص، بينهم أقارب، فيما تنوّعت إصابات الجرحى بين خطيرة ومتوسطة.

وقال محمد رياض، مدير المستشفى الإقليمي بسيدي بنور، إن أربعة من الضحايا فارقوا الحياة في مكان الحادث، بينما توفي الخامس بعد نقله إلى المستشفى الإقليمي بالجديدة متأثرًا بإصابات بليغة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن من بين المصابين 7 أفراد من عائلة واحدة، منهم حالتيْن وُصفتا بالحرجتين، جرى تحويلهما إلى مستشفى الجديدة لتلقي الرعاية المركزة، فيما تلقى البقية الإسعافات الضرورية في مستشفى سيدي بنور.

وفور إشعارها، هرعت إلى موقع الحادث فرق الدرك الملكي والسلطات المحلية، إضافة إلى عناصر الوقاية المدنية، التي تولّت نقل الضحايا إلى المستشفيات القريبة.

أخبار ذات علاقة 8 قتلى إثر حادث سير مروع في المغرب (صور)

وقد باشرت مصالح الدرك تحقيقًا موسعًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، حيث تشير المعطيات الأولية إلى احتمال وجود خطأ في القيادة أو فقدان السيطرة على إحدى المركبات، في انتظار ما ستُسفر عنه التحقيقات الجارية للكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذه الفاجعة.