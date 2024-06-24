المغرب.. القضاء يأمر بالسماح لطالبة بدخول مدرسة فرنسية بحجابها

أمرت المحكمة الابتدائية في مدينة مراكش المغربية، بالسماح لطالبة بدخول مؤسسة تعليمية تابعة للبعثة الفرنسية بالمملكة بحجابها، بعد منعها منذ 10 يونيو الجاري.

وقضت المحكمة بالسماح للطالبة المدعوة "آية شتريت" بدخول المدرسة بحجابها، مع فرض غرامة تهديدية على المدرسة قدرها 5000 درهم مغربي (503 دولارات) عن كل يوم تأخير في تنفيذ القرار.

وكانت المدرسة التابعة للبعثة الفرنسية، قد منعت التلميذة من الدخول لـ"مخالفتها ضوابط ومقتضيات قانون التربية الفرنسي".

وقالت المحكمة إنه "لا يحق للمدرسة منع التلميذة من الدخول إلى المؤسسة التعليمة بحجابها؛ لأن ذلك مخالف للدستور المغربي وللمواثيق الدولية".