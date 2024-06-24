المغرب.. القضاء يأمر بالسماح لطالبة بدخول مدرسة فرنسية بحجابها
أمرت المحكمة الابتدائية في مدينة مراكش المغربية، بالسماح لطالبة بدخول مؤسسة تعليمية تابعة للبعثة الفرنسية بالمملكة بحجابها، بعد منعها منذ 10 يونيو الجاري.
وقضت المحكمة بالسماح للطالبة المدعوة "آية شتريت" بدخول المدرسة بحجابها، مع فرض غرامة تهديدية على المدرسة قدرها 5000 درهم مغربي (503 دولارات) عن كل يوم تأخير في تنفيذ القرار.
وكانت المدرسة التابعة للبعثة الفرنسية، قد منعت التلميذة من الدخول لـ"مخالفتها ضوابط ومقتضيات قانون التربية الفرنسي".
وقالت المحكمة إنه "لا يحق للمدرسة منع التلميذة من الدخول إلى المؤسسة التعليمة بحجابها؛ لأن ذلك مخالف للدستور المغربي وللمواثيق الدولية".
"احترام القيم والتدين"
وأشاد رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إدريس السدراوي، بالحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش وبطابعه الاستعجالي، مشددًا على أن القضاء أنصف التلميذة المُحجّبة.
وقال السدراوي في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن الحكم موافق للمنظومة الأممية لحقوق الإنسان، التي تؤكد على ضرورة احترام القيم والتدين.
ورأى الوجه الحقوقي البارز، أن هذا الحكم رسالة للمصالح الحكومية المغربية لوضع دفتر تحملات خاص بالبعثات الأجنبية، التي تود فتح مؤسسات تعليمية بالمملكة على أساس احترام هوية الشعب المغربي وقيمه.
وأكد المتحدث، أن "مدارس البعثات يجب أن تُركز على المعارف والعلوم والآداب".