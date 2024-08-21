عثر الغطاسون، الأربعاء، على خمس جثث في حطام اليخت "بايزيان" الذي يملكه قطب التكنولوجيا البريطاني مايك لينش وغرق الاثنين قبالة سواحل صقلية.

وهذه الجثث الخمس التي عثر عليها بعد الظهر ولم يُتَعَرَّف عليها في هذه المرحلة، ترفع عدد الضحايا إلى ستة أشخاص، بعد العثور على جثة رجل الاثنين.

وقبيل الإعلان عن العثور على أول جثتين، شاهد صحافي في وكالة فرانس برس أكثر من ستة قوارب تبحر من ميناء بورتيتشيلو، موقع الغرق شرقي باليرمو بفارق دقائق قليلة.

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وأشارت وكالة فرانس برس إلى أن بعض القوارب عادت ناقلة أربع جثث في أكياس إلى خيمة على الرصيف.

وذكرت وسائل الإعلام في وقت لاحق أنه عُثر على جثة خامسة، لكن لم تُنقَل إلى اليابسة بعد.

وتستمر عمليات البحث للعثور على آخر مفقود كان على متن اليخت، لكن العملية "طويلة ومعقدة" بحسب فرق الإطفاء.

وصباح الأربعاء بفضل الأحوال الجوية المواتية، وصل الغطاسون إلى منطقة البحث على متن قوارب مطاط صغيرة، وتناوبوا في فرق مكونة من شخصين.

وكان الكابتن فينشينزو زاغارولا المسؤول في خفر السواحل أعلن الثلاثاء للإذاعة الإيطالية أنه "يصعب تصور" انتهاء عملية البحث بشكل جيد.